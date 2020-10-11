Курган, , 14:08 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 34 выявлено в Кургане, сообщает 11 октября региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 66 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 11 октября выявлено 4434 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 11 октября от коронавируса излечились 3684 человек, 44 пациента с COVID-19 скончались.