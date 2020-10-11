Минск, , 14:26 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 11 октября было зарегистрировано 83 534 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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77 220 человек из числа инфицированных выздоровели, 896 — умерли. За весь период пандемии в республике провели 2 073 930 тестов на SARS-CoV-2.

Суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в Белоруссии составил 511 новых случаев, скончались пять человек, выздоровели 237 человек. За прошедшие сутки в стране провели 25 575 тестов для выявления коронавирусной инфекции.