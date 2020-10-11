Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области за сутки увеличилась не только загрузка COVID-стационаров, но и число пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 11 октября.

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В настоящее время госпитализация потребовалась 1 тыс. 914 пациентам с подтверждённым результатом теста на коронавирус. 130 человек находятся в тяжёлом состоянии. 2 тыс. 371 житель Дона проходит лечение амбулаторно.

Под медицинским наблюдением находятся 13 тыс. 120 человек. Они находятся на самоизоляции по месту жительства.

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