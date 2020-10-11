Белгород, , 12:58 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 11 октября, что на два пункта превышает показатель предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе выявили 9642 носителей коронавируса. Выздоровел 7961 человек, 72 пациента выписаны за минувшие сутки.

В стационарах находится 531 человек, в том числе 43 пациента — на ИВЛ.