Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё девять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 11 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Так, от COVID-19 скончались пять женщин в возрасте от 58 до 67 лет и четверо мужчин в возрасте от 61 года до 77 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 587 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус.