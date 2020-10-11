Волгоград, , 12:42 — REGNUM 159 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 11 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. В предыдущие сутки были зарегистрировано на четыре случая меньше.

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В больницах с подозрением на инфекцию находится 4621 взрослый и 69 детей. С начала пандемии в регионе подтверждено 16 тыс. 629 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 14 тыс. 536 человек, из них 30 выписаны за истекшие сутки.

Получают лечение в стационарах 1932 человека с подтверждённым коронавирусом, в том числе 393 ребёнка.