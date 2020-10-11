Берлин, , 12:26 — REGNUM Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что в Федеративной Республики Германия пора вводить штраф за отсутствие медицинской маски у граждан в общественных местах. Об этом сегодня, 11 октября, сообщают немецкие СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По словам Зёдера, в Германии пора вводить штраф за несоблюдение масочного режима — минимум €250. Если этого не сделать, и власти будут медлить с действиями, то возможен новый «локдаун», уверен политик.

Напомним, что в первый пик пандемии коронавируса в апреле — июне во многих странах мира пришлось ввести режим самоизоляции, а также остановить некоторые производства и даже отрасли экономики.