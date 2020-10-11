Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 272 жителя Ростовской области. Этот показатель выше, чем днём ранее на три человека. Тем самым, на Дону в очередной раз обновлён суточный прирост случаев заражения коронавирусом, передаёт ИА REGNUM 11 октября.

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За сутки вырос суточный прирост носителей инфекции среди пожилых людей старше 66 лет — более 32%, 2,2% новых заболевших COVID-19 — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 24 тыс. 624 человека.

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