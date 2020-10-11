Москва, , 12:47 — REGNUM За минувшие сутки в столице госпитализировано 994 пациента с COVID-19. Об этом 11 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

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Эта цифра на 53 меньше показателя предыдущего дня, когда в городе было госпитализировано 1047 граждан с подтверждённым коронавирусом.

При этом количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. По госпитализации недельный прирост составил 12%. По состоянию на 11 октября в медицинских учреждениях столицы к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 275 человек.

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