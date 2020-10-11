Рязань, , 12:35 — REGNUM За минувшие сутки 83 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 11 октября в региональной оперативной рабочей группе. Это на девять случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Всего в Рязанской области подтверждено 8811 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6915 человек, пять из которых выписаны за прошедшие сутки. В больницах находятся 264 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в том числе 13 детей. В тяжёлом состоянии 17 пациентов, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На подтверждение в региональный минздрав направлено ещё 88 тестов.