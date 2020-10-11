Пермь, , 12:16 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 11 октября, выявлено 99 случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 трое детей и 96 взрослых: 40 мужчин и 56 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,9%, а коэффициент распространения — 1,09 (на 10 октября — 1,11). Напомним, суточный показатель на 10 октября составляя 98 случаев.

С начала пандемии в регионе выявлено 10 818 носителей SARS-CoV-2. Скончались 520 пациентов, у которых подтвержден коронавирус: 317 — от коронавирусной инфекции, 203 — от сопутствующих заболеваний. Оправились от заболевания 7 333 человека. На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1 500 пациентов.

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