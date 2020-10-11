Оренбург, , 12:12 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 11 октября, выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. По этому показателю Оренбуржье заняло 25-место среди регионов России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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С каждым днем суточный показатель в Оренбургской области становится все больше: на 10 октября зафиксировано 137 случаев.

С начала пандемии в регионе выявлено 14 185 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 12 900 пациентов (за последние сутки — 46). От последствий COVID-19 скончались 89 человек.

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