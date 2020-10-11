Москва, , 12:08 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случаев коронавируса. Об этом 11 октября сообщил оперативный штаб Москвы.

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Это на 788 случаев заражения больше, чем сутками ранее, когда удалось выявить 12 846 носителя. Данный показатель является антирекордом за весь период распространения коронавируса в России. Причём рекордные значения по приросту новых случаев инфекции в РФ фиксируются третий день подряд.

Больше всего новых заражений в Москве — 4501 случай. Далее следуют Санкт — Петербург — 528 и Подмосковье — 419. Всего с начала пандемии в России тесты определили 1 298 718 случаев заражения коронавирусом.

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