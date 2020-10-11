Брянск, , 12:31 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 11 октября, что на один пункт превышает показатель предыдущих суток. Лаборатории проверили 2144 теста, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 10 тыс. 275 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 8 тыс. 197 человек, из них 85 выписано за минувшие сутки.

С начала пандемии лаборатории региона провели 190 тыс. 813 исследований.