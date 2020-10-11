Челябинск, , 11:34 — REGNUM В Челябинской области за 10 октября две женщины умерли от COVID-19. Им было 66 и 80 лет, сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Ещё четыре человека скончались от других причин. У двух женщин 85 и 87 лет и у 63-летнего мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, а у 70-летней женщины ещё и сахарный диабет.

Всего от ковида на Южном Урале умерли уже 135 человек. Ещё 398 скончались от других причин.