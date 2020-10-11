Ереван, , 12:07 — REGNUM В Армении за сутки зарегистрировали 715 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По состоянию на 11 октября в Армении выявили 56 451 инфицированных, 45 824 из которых выздоровели (53 за сутки), 1020 — скончались (4 за сутки). 9304 инфицированных на данный момент проходят лечение.

За весь период эпидемии в Армении провели 325 894 теста на SARS-CoV-2, 3366 из которых провели в минувшие сутки.