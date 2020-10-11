Москва, , 11:08 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут контролировать перевод сотрудников компаний, работающих в городе, на удаленный режим работы. Об этом Собянин заявил сегодня, 11 октября, в интервью телеканалу «Россия 1».

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Собянин подчеркнул, что пока столичные власти не планируют вводить жесткие ограничения, которые бы ударили по экономической деятельности. Перевод части сотрудников на удаленную работу Собянин считает «лайт-вариантом».

«К сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый «лайт"-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что массовая вакцинация против коронавируса начнется только через несколько месяцев.