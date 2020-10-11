Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выявлен 4501 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает столичный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Напомним, что накануне в столице суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 4105. Сегодня — уже 4501.

В Москве продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Кроме того, власти потребовали перевести на удаленную работу от 30% сотрудников.