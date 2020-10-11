Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Вызволенная из шкафа в свердловском Карпинске девочка начала есть и играть. Об этом в фейсбуке написал пресс-секретарь главы минздрава Среднего Урала Константин Шестаков.

Сейчас ребёнок находится в областной детской больнице №1. По словам Шестакова, она есть, спит и «играет игрушками».

Как сообщало ИА REGNUM, девочка, которой нет и года, прожила в шкафу примерно шесть месяцев. Её обнаружили случайно подруги женщины, приходящейся ей матерью. Сейчас гражданка стала фигуранткой уголовного дела. Отметим, что у женщины есть ещё двое детей.