Бишкек, , 09:45 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 306 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает 11 октября пресс-служба республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Всего с начала эпидемии в Киргизии зарегистрировали 49 230 случаев заражения коронавирусом. На данный момент на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений находятся 1679 человек, в амбулаторных условиях лечатся 1616 человек.

За минувшие сутки зарегистрировали еще три летальных исхода заболевания. За период эпидемии в республике скончались 1085 человек, выздоровели 44 395 человек (168 за сутки).

За сутки коронавирусом заразились 22 медицинских работника, выздоровел и был выписан из стационара медицинского учреждения один медицинский работник. Домашняя самоизоляция завершилась у трех медработников. В период пандемии в Киргизии было зарегистрировано 3415 случаевинфицирования SARS-CoV-2 среди медицинских работников, 3085 из которых выздоровели и выписались из стационаров медицинских учреждений.