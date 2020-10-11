Ташкент, , 08:57 — REGNUM В Узбекистане выявили 118 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает 11 октября пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Общая численность выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Узбекистане составила 60 894.

32 новых случая выявили в Намаганской области, 15 — в Сырдарьинской, 13 — в Ташкентской, по 11 — в Самаркандской и Бухарской областях, десять — в Хорезмской области, восемь — в Джизакской, семь — в Кашкадарьинской, шесть — в Республике Каракалпакстан, пять — в Сурхандарьинской.

Сообщается о смерти еще одного пациента от осложнений болезни. По состоянию на 11 октября в Узбекистане выздоровели 57 704 ранее инфицированных, что составляет 95% от общего числа зараженных. В настоящий момент на лечении в Узбекистане находятся 2687 пациентов.