Москва, , 08:32 — REGNUM Футбол является лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции. Такое мнение 11 октября высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, видео его выступления опубликовано на его канале в видеохостинге YouTube.

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По словам Комаровского, тяжесть нового заболевания зависит от количества попавших в дыхательные пути человека коронавируса, и если его будет попадать туда малое количество, как считает врач, «вы не только не заболеете, но еще и научитесь вырабатывать к этому вирусу иммунитет, постепенно».

«Каждый житель страны должен понимать, что надо такое натворить, чтобы вы вдохнули сразу много вирусов. Для этого надо, чтобы в помещении было много людей, чтобы туда не проходил воздух с улицы», — отметил он.

Также Комаровский добавил, что в случае, когда люди находятся на открытом воздухе, то любое количество нового вируса, по мнению доктора, «будет тут же разводиться огромными массами воздуха, поэтому вы уже много вируса не вдохнете».

«Поэтому нам надо сделать все на свете, чтобы люди именно встречались! Это мое мнение. Мне вообще кажется, что сейчас лучший способ профилактики — это футбол. Пусть люди на трибунах сидят на свежем воздухе и обмениваются небольшими количествами вирусов», — заявил Комаровский.

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