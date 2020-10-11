Бразилиа, , 05:33 — REGNUM Общее количество погибших среди пациентов с подтверждённым COVID-19 достигло 150 198 в Бразилии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 5 082 637. За последние сутки подтверждено 26 749 случаев инфицирования коронавирусом, случаев летального исхода за это же время зарегистрировано 559.

В настоящее время на 100 тысяч жителей южноамериканской республики приходятся 2 419 случаев заражения SARS-CoV-2 и 71 летальный исход. По количеству выявленных случаев заражения Бразилия находится на третьем месте в мире, после США и Индии, по числу умерших среди пациентов с COVID-19 страна уступает только США.

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