Москва, , 01:27 — REGNUM понижения температуры воздуха следует ожидать, по прогнозам синоптиков, в Центральной России к концу предстоящей недели. Об этом 10 октября сообщает Росгидрометцентр РФ.

Аномально тёплая для октября погода будет наблюдаться в центре России до конца будущей недели. В настоящее время большая часть регионов Центральной России находится во власти тёплых воздушных масс, более характерных для начала сентября. К выходным температура воздуха резко понизится на несколько градусов, приближаясь к климатической норме.

К субботе, 17 октября, циклон, пришедший в центральную часть России с юга и юго-запада, уйдёт на восток. В тыловой части циклона будут содержаться холодные воздушные массы, которые вызовут резкое понижение температуры. На 16 октября в Москве прогнозируется температура воздуха +11… +16 градусов, 17 октября синоптики ожидают существенное понижение температуры воздуха на несколько градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 и 11 октября в Москве сохранится тёплая погода, в воскресенье температура воздуха поднимется до +15… +20 градусов, осадков не ожидается.

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