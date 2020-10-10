Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Один из создателей культовой классической видеоигры DOOM 2 Джон Ромеро ответил на вопрос, которым давно задавались фанаты. Публикацию он разместил 10 октября на своей странице в Twitter.

«Я все еще хочу знать, зовут ли Думгая Би Джейем Бласковицем, Флинном Таггартом, Джоном Кейном или ещё как-то?», — задал геймдизайнеру вопрос один из пользователей соцсети.

«Имя Думгая — Думгай», — лаконично ответил Ромеро.

https://twitter.com/romero/status/1314667748769910784

Стоит отметить, что публикацию Джон Ромеро сделал в годовщину релиза DOOM 2 в странах ЕС. Игра вышла в продажу в этом регионе 10 октября 1994 года.

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