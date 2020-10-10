Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games вновь отложила релиз бета-версии однопользовательской одиночной кампании Squadron 42 для игры Star Citizen. Об этом 10 октября сообщил портал DSOGaming.

Стоит отметить, что бета-релиз Squadron 42 переносится уже в третий раз. Первоначально разработчики сообщили, что он состоится во втором квартале 2020 года, впоследствии они объявили, что решили отложить его на двенадцать недель.

Глава проекта Крис Робертс 9 октября 2020 года написал на форуме Roberts Space Industries, что выход бета-версии снова откладывается, при этом даже не обозначив сроки.

Ранее Cloud Imperium Games выложила в сеть тизер Squadron 42. Кроме того, компания выпустила версию 3.11 игры Star Citizen.

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