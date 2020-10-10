Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Игра The Outer Worlds студии Obsidian выйдет в сервисе Steam в октябре 2020 года. Об этом разработчики сообщили 9 октября на своей странице в Twitter.

Релиз «космического Fallout: New Vegas» в магазине компании Valve состоится 23 октября 2020 года. Пока создатели игры не сообщили, сколько она будет стоить в Steam.

https://twitter.com/OuterWorlds/status/1314596494217891840

Ранее The Outer Worlds был эксклюзивом Epic Games Store, релиз игры состоялся 25 октября 2019 года. Она также вышла на консолях Xbox One: и Nintendo Switch (5 июня 2020).

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