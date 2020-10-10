Москва, , 23:15 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 35 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 35 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 30 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 12 846 случаев заражения SARS-CoV-2.

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