Токио, , 23:08 — REGNUM Компания Sony заявила, что решения о возможности переноса сохранений игр для PlayStation 4 в версии для PlayStation 5 принимают студии-разработчики. Об этом компания 9 октября написала в блоге PlayStation.

В компании отметили, что в случае, если некоторые игры для PS5 не будут поддерживать сохранения, то Sony не будет предъявлять претензии их создателям. Стоит отметить, что речь идёт о тех студиях, которые не являются подразделениями Sony.

Ранее студия Insomniac Games сообщила, что сохранения Spider-Man: Miles Morales для PS4 будут поддерживаться версией игры для PS5. Однако ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Marvel's Spider-Man для PS5 не будет работать с сохранениями оригинальной игры.

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