Москва, , 22:32 — REGNUM Российский боксер Михаил Алоян, который должен был 15 декабря 2020 года провести бой с Пабло Каррильо, заразился коронавирусом. Об этом 10 октября сообщили ТАСС в команде спортсмена.

«Он (Михаил Алоян — прим. ИА REGNUM) проходит лечение в больнице, — сказал собеседник агентства. — Его бой с Пабло Каррильо… отменен».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в университете Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в США и в мире, сообщили, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на сегодняшний день превысило 37 млн.

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