Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Игрокам Pokemon Go предоставили возможность получить редкие формы двух популярных покемонов. Об этом 10 октября сообщил портал Comicbook.

Речь идёт о таких покемонах, как Deerling и Sawsbuck. Издание отмечает, что последний раз они могли получать сезонные формы почти десять лет назад, во времена игры Pokemon Black 2 и White 2.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после выхода дополнения The Crown Tundra для игры Pokemon Sword & Shield геймеры смогут взять к себе в команду любого легендарного покемона из предыдущих игр серии. Его релиз запланирован на 23 октября 2020 года.

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