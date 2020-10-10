Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на сегодняшний день превысило 37 миллионов. Это 10 октября следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

По данным университета, на данный момент в мире было выявлено 37 010 669 заразившихся SARS-CoV-2. Также указывается, что суммарное количество летальных исходов на планете от COVID-19 выросло до 1 069 836.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (7 689 358 заразившихся), Индия (6 979 423) и Бразилия (5 055 888).

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшую неделю в мире было зафиксировано более двух миллионов новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: ВОЗ: в мире коронавирусом за неделю заразились два миллиона человек