Дублин, , 22:05 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирландии было выявлено свыше 1 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1012 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 41 714.

Также сообщается, что с начала пандемии в Ирландии 1824 пациента скончались от COVID-19. Напомним, что днем ранее в стране за сутки было выявлено 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября правительство Ирландии не стало вводить общенациональный карантин, несмотря на рекомендацию органов здравоохранения.

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