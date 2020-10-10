Роквилл, США, , 22:03 — REGNUM Следующее обновление многопользовательской игры Fallout 76 подготовит почву для появления в игре контента, связанного с Братством Стали. Об этом 10 октября сообщил портал Comibook.

Его релиз запланирован на 13 октября 2020 года. Разработчики отметили, что после выхода этого обновления геймеры не увидят в игре особых изменений, поскольку они будут происходить «за кулисами».

https://twitter.com/BethesdaStudios/status/1314221311271501824

Ранее компания Bethesda сообщила, что на тестовом сервере Fallout 76 стало можно создавать собственные подземные убежища, тестовый период функции завершился 4 октября 2020 года.

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