Москва, , 21:05 — REGNUM Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) проведёт межрегиональную конференцию «Цифровая война с образованием». Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе организации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

Конференция пройдёт 11 октября 2020 года и начнётся в 12:00 мск. В мероприятии примут участие преподаватели вузов, врачи, журналисты, правозащитники из Москвы, Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Челябинска.

Конференция посвящена угрозам перевода российского образования в дистанционный формат, которые возникли в связи с пандемией коронавируса и «карантинными» планами властей.

Онлайн-трансляция будет вестись на YouTube-канале РВС. После конференции участники проведут обсуждение в формате круглого стола. ИА REGNUM публикует полный список докладов и выступающих:

«Образование, цифровизация, коронавирус: с чем столкнулось российское общество?» Сергей Вилисов (Пермь), преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, заместитель председателя пермского отделения РВС; «Цифровое наступление на образование: всё готовилось задолго до коронавируса». Антон Скоселев (Пермь), журналист ИА REGNUM; «Стратегия и тактика цифровой войны: как будут разрушать традиционное образование?» Ольга Скопина (Киров), председатель кировского отделения РВС; «Дистанционное обучение и «новый мировой порядок». Владимир Васильев (Москва), председатель московского отделения РВС; «Цифровая образовательная среда и «общество контроля». Илья Роготнев (Пермь), кандидат филологических наук, преподаватель; «Цифровые технологии против детей: физиологические и психические последствия дистанционного обучения». Андрей Мозжевитинов (Киров), журналист ИА Красная весна; «Дистанционное обучение детей с ОВЗ: педагогические и физиологические проблемы». Татьяна Усенко (Москва), председатель Общественного Совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН г. Москвы; «Проблемы и последствия внедрения дистанционного образования в школе». Екатерина Забачева (Челябинск), врач, председатель челябинского отделения РВС; «Соблазны и угрозы дистанционного образования в высшей школе». Никита Барабаш (Нижний Новгород), младший научный сотрудник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского; «Государство против семьи: цифровая образовательная среда и ювенальные технологии как методы выдавливания из системы образования». Алексей Мазуров (Пермь), председатель пермского отделения РВС; «Цифровое насилие в образовании и государственная стабильность. Социально-политические риски и угрозы». Артем Брусницын (Екатеринбург), член Центрального совета РВС.

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