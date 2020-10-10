Загреб, , 20:38 — REGNUM Представители авиакомпанииBritishAirways объявили, что к концу октября текущего года возобновят авиасообщение по временно приостановленным линиям, включая авиамаршрут Лондон — Загреб. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Журналисты отмечают, что компания будет осуществлять полёты по авиамаршруту Лондон — Загреб четыре раза в неделю, каждый вторник, пятницу, субботу и воскресенье.

Напомним, что British Airways в сентябре 2020 года прекратила авиасообщение во все хорватские аэропорты, за исключением Дубровника. Авиалиния Лондон — Дубровник будет обслуживаться в привычном режиме.