Киев, , 20:23 — REGNUM На Украине заразился коронавирусом народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок. Об этом он сам написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Уже целую неделю никаких симптомов: ни кашля, ни температуры, ни потери вкуса или обоняния, — отметил депутат. — А контрольный тест на коронавирус через две недели опять положительный».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября генеральный директор ПАО «Укрпочта» Игорь Смелянский сообщил, что он ушел на самоизоляцию из-за заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: Гендиректор «Укрпочты» заразился SARS-CoV-2