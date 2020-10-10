Стокгольм, , 20:11 — REGNUM Студия Frictional Games выложила в сеть новый трейлер будущей хоррор-игры Amnesia: Rebirth. Ролик был опубликован 9 октября на YouTube-канале компании.

В новом видео разработчики рассказали о сюжете будущей игры и месте, в котором будут происходить события. Они сообщили, что Amnesia: Rebirth будет представлять собой «мучительное путешествие через запустение и отчаяние, исследующее пределы человеческой стойкости».

Релиз Amnesia: Rebirth состоится 20 октября в сервисах Steam, GOG и Epic Game Store. Ранее Frictional Games рассказала новые подробности о процессе игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны новые подробности ужастика Amnesia: Rebirth