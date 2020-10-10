Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Ошибка многопользовательской игры Call of Duty: Warzone фактически «сломала» в игре режим «королевской битвы» (в конце матча должен остаться один игрок или команда). Об этом 10 октября сообщил портал Screen Rant.

Благодаря ей геймеры могут использовать «бесконечный» запас аптечек и, таким образом, выживать за пределами круга, поскольку газ не может их убить. Это стало настоящей проблемой для тех игроков, которые предпочитают играть по правилам, поскольку они не могут противостоять таким противникам.

Видео с демонстрацией использования ошибки выложил на форум Reddit пользователь KooshTheGamer. Студия Infinity Ward сообщила, что она уже тестирует обновление, которое её исправит.

https://twitter.com/InfinityWard/status/1314360009329836032

Ранее Infinity Ward и Activision назвали карты и режимы бета-тестирования ПК-версии игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Оно стартует 15 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы карты и режимы бета-тестирования Call of Duty: Black Ops Cold War