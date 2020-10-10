Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM В Свердловской области за 9 октября было обнаружено 198 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге подтвердили 1109 новых случаев. Также они есть в Нижнем Тагиле, Кушве, Первоуральске, Бисерти, Новой Ляле, Ревде, Серове и ряде других территорий.

Всего на Среднем Урале было выявлено 30 915 заразившихся коронавирусом. Выздоровели уже 22 906.