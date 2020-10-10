Москва, , 18:59 — REGNUM В решении мэра Москвы Сергея Собянина в Госдуме увидели очередной вызов федеральному центру.

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Столичные компании в период до 28 октября обязаны перевести на «удаленку» не меньше 30% сотрудников. Если они предоставят властям противоречивую информацию о принятых мерах, им грозит административное наказание.

«Снова мы сталкиваемся с игнорированием федеральных законов. Трудовые отношения между работодателем и работником регламентируются Трудовым кодексом и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами. Поправки в Трудовой кодекс о порядке перевода на удаленную работу до настоящего времени не приняты. Субъекты РФ своими нормативными правовыми актами (НПА) не могут устанавливать обязательные требования в сфере трудовых отношений. Они вправе принимать меры рекомендательного характера», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он напомнил, что административная ответственность работодателей может быть установлена только за невыполнение обязательных требований, содержащихся в федеральных законах, а не рекомендаций.

«Указывал же уже Верховный суд Москве на вольное обращение с федеральными законами, не пошло впрок. Опять под видом борьбы с пандемией осуществляется сбор персональной информации граждан. Мэрия ссылается на необходимость осуществления контроля перевода на «удаленку». Господа, очнитесь! Удаленная работа — это физическое дистанцирование от трудового коллектива, но не самоизоляция. Сотрудники на «удаленке» имеют право передвижения по городу», — отметил парламентарий.

«Таким образом — это новый вызов, в очередной раз брошенный федеральному центру. Это доказательство своей безнаказанности за пренебрежение к требованиям федеральных законов. Это дерзкая демонстрация регионом своей возможности диктовать федеральному центру решения, в том числе по внутренней политике», — уверен Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве мэр города Сергей Собянин обязал компании на период с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Он отметил, что власти раньше уже рекомендовали предприятиям перевести часть персонала на дистанционный режим, однако число пассажиров в общественном транспорте в итоге не уменьшилось.

Компании обязали еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на дистанционный режим. В частности, нужно сообщать номера их мобильных телефонов, автомобилей и проездных, например, карт «Тройка».

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