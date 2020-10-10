Псков, , 19:04 — REGNUM Следственные органы после всеобъемлющей проверки окончательно исключили версию об отравлении детей, которым стало плохо 5 октября у школы №7 в Великих Луках. Всем детям при выписке из больницы поставлен медицинский диагноз, не связанный с отравлением. Об этом 10 октября рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Псковской области Антон Доброхотов.

Напомним, на торжественной линейке 13 школьников разных возрастов из разных классов почувствовали сильное недомогание, у троих было обморочное состояние. Всех госпитализировали в детскую больницу. Вечером туда из дома привезли еще одного школьника. После оказания помощи и комплексного исследования 8 октября всех детей выписали из больницы.

Как рассказал Антон Доброхотов, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного органами СКР по факту случившегося с предварительной версией об отравлении, были опрошены все пострадавшие, их учителя, родители, руководство школы и другие лица, которые могли обладать информацией о случившемся.

Были изучены записи с камер видеонаблюдения школы и материалы телеканалов, сотрудники которых работали на мероприятии в школе.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Псковской области Антон Доброхотов. «С привлечением специалистов проведено комплексное обследование территории школы на предмет (поиска) источников, которые могли вызвать подобную реакцию. В настоящее время собран полный спектр объектов окружающей среды, в том числе с близлежащих предприятий, которые могут содержать вредоносные компоненты и негативно влиять на организм человека, а также различного рода предметы, с которыми контактировали дети.

По предварительным результатам исследования атмосферного воздуха, воздуха внутри помещений, превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп не обнаружено. Нарушений требований к гигиеническим нормативам воды не установлено».

Таким образом, отмечают в СУ СКР по Псковской области, «признаков отравления детей не выявлено», а исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. «Разве что у двух детей есть признаки приёма противовирусных препаратов», — добавил представитель следственного управления.

Все пострадавшие дети выписаны на амбулаторное лечение с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции». Этот диагноз был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления, пояснил Антон Доброхотов. В ходе комплексного медицинского обследования других патологий у школьников не выявлено.

«Следователи работают в тесном контакте с родителями, как в индивидуальном порядке, так и в рамках совместных встреч. По-прежнему проверяют различные версии произошедшего, в том числе выдвинутые родителями детей», — подчеркнул представитель СУ СКР по Псковской области.

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Напомним, ранее выдвигались, были проверены и отвергнуты версии о наркотическом, химическом и пищевом отравлении, а также о том, что у детей могла возникнуть болезненная реакция на прививку. Никаких следов опасных веществ в крови детей не нашли, в их организмах не выявлено даже никотина, а прививки накануне инцидента детям не делались.

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