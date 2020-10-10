Псков, 10 октября 2020, 19:04 — REGNUM Следственные органы после всеобъемлющей проверки окончательно исключили версию об отравлении детей, которым стало плохо 5 октября у школы №7 в Великих Луках. Всем детям при выписке из больницы поставлен медицинский диагноз, не связанный с отравлением. Об этом 10 октября рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Псковской области Антон Доброхотов.

Напомним, на торжественной линейке 13 школьников разных возрастов из разных классов почувствовали сильное недомогание, у троих было обморочное состояние. Всех госпитализировали в детскую больницу. Вечером туда из дома привезли еще одного школьника. После оказания помощи и комплексного исследования 8 октября всех детей выписали из больницы.

Как рассказал Антон Доброхотов, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного органами СКР по факту случившегося с предварительной версией об отравлении, были опрошены все пострадавшие, их учителя, родители, руководство школы и другие лица, которые могли обладать информацией о случившемся.

Были изучены записи с камер видеонаблюдения школы и материалы телеканалов, сотрудники которых работали на мероприятии в школе.

«С привлечением специалистов проведено комплексное обследование территории школы на предмет (поиска) источников, которые могли вызвать подобную реакцию. В настоящее время собран полный спектр объектов окружающей среды, в том числе с близлежащих предприятий, которые могут содержать вредоносные компоненты и негативно влиять на организм человека, а также различного рода предметы, с которыми контактировали дети.
Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Псковской области Антон Доброхотов.
По предварительным результатам исследования атмосферного воздуха, воздуха внутри помещений, превышения содержания вредных химических веществ всех проверяемых групп не обнаружено. Нарушений требований к гигиеническим нормативам воды не установлено».

Таким образом, отмечают в СУ СКР по Псковской области, «признаков отравления детей не выявлено», а исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат. «Разве что у двух детей есть признаки приёма противовирусных препаратов», — добавил представитель следственного управления.

Все пострадавшие дети выписаны на амбулаторное лечение с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции». Этот диагноз был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления, пояснил Антон Доброхотов. В ходе комплексного медицинского обследования других патологий у школьников не выявлено.

«Следователи работают в тесном контакте с родителями, как в индивидуальном порядке, так и в рамках совместных встреч. По-прежнему проверяют различные версии произошедшего, в том числе выдвинутые родителями детей», — подчеркнул представитель СУ СКР по Псковской области.

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Напомним, ранее выдвигались, были проверены и отвергнуты версии о наркотическом, химическом и пищевом отравлении, а также о том, что у детей могла возникнуть болезненная реакция на прививку. Никаких следов опасных веществ в крови детей не нашли, в их организмах не выявлено даже никотина, а прививки накануне инцидента детям не делались.

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