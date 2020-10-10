Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Sony объяснила, как владельцы игр для PlayStation 4 смогут обновить их версии до PlayStation 5. Информация была опубликована 10 октября на сайте поддержки PlayStation.

После приобретения PS5 геймерам нужно будет войти в свою учётную запись, вставить диск с игрой в оптический привод новой консоли, а далее перейти в библиотеку PS4-игр. Затем им нужно будет выбрать соответствующее предложение обновления и загрузить его (или приобрести игру со скидкой). После этого владельцы PlayStation 5 смогут играть в PS5-версию игры, вставляя диск с игрой для PS4.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что владельцы гарнитуры PlayStation VR смогут использовать её с PlayStation 5. Однако для этого им нужно будет использовать камеру PS4 и контроллер DualShock 4 (или PS Move). Sony подчеркнула, что камера для PS5 и геймпад DualSense не будут работать с PS VR.

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