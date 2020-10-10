Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Настольная ролевая игра Cyberpunk RED, которая станет приквелом к будущей видеоигре Cyberpunk 2077, выйдет в продажу в ноябре 2020 года. Об этом 10 октября сообщил портал Screen Rant.

В качестве издателя выступит компания R. Talsorian Games. На своём сайте она опубликовала некоторую информацию о проекте. Книга правил Cyberpunk RED состоит из 456 страниц, в ней, кроме описания игровой механики, классов и т.п. будет содержаться подробная информация об истории мира Cyberpunk. Сейчас в США сделать предзаказ реальной настольной игры можно за $60, цифровая версия обойдёт в $30.

Напомним, в команду дизайнеров Cyberpunk RED вошёл создатель оригинальной Cyberpunk 2020 Майк Пондсмит и его сын Коди. Релиз Cyberpunk 2077 запланироан на 19 нобяря 2020 года.

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