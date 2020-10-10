Салехард, , 17:31 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 10 октября региональный оперативный штаб.

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Из них 14 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 23, по 20 — в Ноябрьске и Муравленко.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял также 149 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 10 октября зарегистрировано 16 834 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 657 человек, 106 пациентов с COVID-19 скончались.