Лондон, , 17:21 — REGNUM Еще несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусом SARS-CoV-2, выявили ученые в Великобритании. Об этом, как передает газета Daily Mail, сообщается в докладе ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Так, ученые выяснили, что волдыри на ногах, повышенная утомляемость и боли в мышцах у людей могут указывать на наличие инфекции. Эти признаки заражения SARS-CoV-2, отмечают специалисты, могут проявляться в зависимости от особенностей иммунитета и возраста пациента.

Для того, чтобы не перегружать центры тестирования в Великобритании, было принято решение не вносить в список индикаторов заражения SARS-CoV-2 эти симптомы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спецгруппу ученых для изучения случаев повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 создала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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