Москва, , 16:05 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 10 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В аэропорту Галина Брусницына © ИА Красная Весна

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейсов, еще десять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано семь рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 10 октября в столице РФ ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +15… +17 °С.