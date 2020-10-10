Тирана, , 15:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 9 октября сообщили, что в результате обследования 932 случаев за последние сутки в стране было выявлено ещё 167 случаев заражения коронавирусом. Ещё 89 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 15 066 случаев заражения коронавирусом. 9 304 человека уже излечились от COVID-19. 413 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли двое пациентов с COVID-19.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходит 5349 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 239 пациент, 17 из них проходят интенсивную терапию, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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