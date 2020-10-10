Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR будет работать с консолью нового поколения PlayStation 5, но с условиями. Об этом 9 октября сообщила Sony в блоге PlayStation.

Компания отметила, что для работы ей потребуются устройства, выпущенные для PS4, такие, как камера PS4, контроллер DualShock 4 (или PS Move). Производитель подчеркнул, что HD-камера PS5 и геймпад DualSense работать с PS VR не будут.

Напомним, релиз PlayStation 5 запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее Sony выложила в сеть видео, в котором был показан процесс полной разборки новой консоли.

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