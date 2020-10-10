Пекин, , 14:41 — REGNUM Разработчики игры Genshin Impact планируют до конца 2020 года выпустить два обновления. Об этом 10 октября сообщил журнал PC Gamer.

Студия MiHoYo опубликовала дорожную карту, в которой обозначены её планы до февраля 2021 года. Компания зочет выпустить первое обновление 11 ноября 2020 года, а второе — 23 декабря 2020. При этом разработчики отметили, что они намерены и далее придерживаться пятинедельного интервала между релизами.

Ожидается, что будущие два обновления добавят в Genshin Impact новую локацию, внутриигровые события и множество небольших исправлений и улучшений.

Ранее MiHoYo заявила, что не планирует выпускать версию Genshin Impact для консоли Xbox. Релиз игры, выполненной в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) состоялся 28 сентября 2020 года на ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android и iOS.

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